Del Rosso e Nicoli tra i migliori Ok anche Aprili e Colombini

FALSETTINI 6 Non perfetto sul calcio di punizione che porta avanti l’Aglianese. Qualche uscita con brivido, ma efficace.

APRILI 6,5 Grande attenzione negli interventi. Dall’80’ BARTOLINI s.v.

COLOMBINI 6,5 Col passare dei minuti prende in mano le redini del reparto difensivo.

BASSANO 6 Pochi fronzoli ma anche poche sbavature. Gara di sostanza. Dal 67’ SCIANNAMÈ 6,5 di stima per l’attaccamento ai colori. Entra e non deve impegnarsi troppo.

CELA 8 Ancora una volta a segno. Ed è un gol pesante, che regala la salvezza matematica ai biancazzurri.

DEL ROSSO 7,5 Uno dei migliori in campo nelle fila biancazzurre. In mezzo al campo non si risparmia nelle due fasi.

TROVADE 6,5 Si vede poco da rifinitore, ma cuce in mezzo al campo. Meno fioretto più sciabola, con qualche contrasto bello tosto.

NICOLI 7 spinge bene sulla corsia di competenza.Tanti palloni in mezzo, qualche tentativo verso la porta, ma manca sempre un pizzico di precisione.

MOBILIO 6,5 Non la sua giornata più memorabile. Dal 72’ RENZI 6 Entra quando la partita si spegne. Ha poche occasioni per mettersi in mostra.

PETRONELLI 6,5 Presidia la sua zona cercando di rendersi pericoloso, ma senza riuscirci troppo. Dal 75’ CICCONE s.v.

FRUGOLI 6 Gli auguriamo di tornare presto in campo e che l’infortunio non sia niente di grave. Dal 32’ DIALLO 6,5.

ALL. BRANDO 6,5 Contro tutto e tutti, salvezza matematica ottenuta con una giornata di anticipo. Stagione in salita, ma con lieto fine.