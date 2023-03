Del Mastio e Frasconi due medaglie di bronzo

Il campionato regionale assoluti di scherma è andato in archivio pochi giorni fa, a Pontedera. E se la Scherma Prato può tracciarne un bilancio più che positivo, il merito è del rendimento evidenziato dalle atlete nelle varie specialità. Iniziando da Priscilla Del Mastio, medaglia di bronzo nella spada. Un piazzamento che, in aggiunta ai punti conquistati nelle prove di qualificazione nazionale, le consentirà oltretutto di giocarsi il titolo italiano con le venti migliori agoniste d’Italia,a giugno a Brescia. Altre soddisfazioni sono poi arrivate dalla sciabola, con un altro bronzo agguantato da Alessandra Frasconi. Alla kermesse in terra pisana hanno preso parte con buoni riscontri anche Bianca Petracchi, Anna Luna Morgan, Giada Mannias e Marta Buccheri.