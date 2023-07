D’Alò vince ancora E Stefanacci è super

Ct Etruria ancora sugli scudi. Si è concluso al Tc Bisenzio il torneo Tpra, valido per il circuito provinciale Prato-Pistoia 2023 All Star, con la vittoria di Jacopo D’Alò, che bissa quindi il successo ottenuto al Ct Paolo Ciampi e conferma il suo ottimo stato di forma. D’Alò al primo turno si è imposto su Andrea Giugni del Tc Paolo Ciampi col punteggio di 2-1 (6-4, 2-6, 10-3); negli ottavi di finale ha liquidato con un duplice 6-2 Andrea Peschi della Polisportiva 2M. Poi l’atleta del Ct Etruria non ha disputato i quarti di finale per l’indisponibilità di Marco Agrifogli del Tc Tenda e in semifinale ha affrontato Riccardo Parrini della Polisportiva 2M. Sul 4-3 a favore di D’Alò, Parrini ha preferito ritirarsi per una sopravvenuta indisponibilità fisica. Dalla parte di destra del tabellone è giunto in finale l’atleta di casa, Alessandro Bove, che Jacopo D’Alò, nella partita decisiva, ha liquidato agevolmente con un duplice 6-2. Nel frattempo al Tennis Costa Azzurra la partita di finale del torneo Under 16 maschile, valido per il circuito memorial Mauro Sabatini, ha visto sfidarsi due atleti del Ct Etruria, Luca Gradi e Guido Stefanacci. Ha vinto Stefanacci al tie-break. L.M.