Dalla Porta non va Ritirato ad Austin

Un weekend sfortunato, chiuso con un ritiro a non troppe tornate dalla fine. Giornata-no per Lorenzo Dalla Porta, che non ha avuto modo di arrivare al traguardo nelgran premio delle Americhe andato in scena ad Austin. Il pilota di Montemurlo si è quindi visto costretto a rimandare ulteriormente la conquista dei primi punti stagionali validi per il mondiale piloti della Moto2 2023. Il Sag Team, la scuderia con la quale correrà sino alla fine del 2024, non sembra tuttavia avere dubbi sulle qualità dell’atleta venticinquenne. E lo ha incoraggiato a sfruttare già la prossima corsa per riscattarsi, che si terrà fra poco meno di un paio di settimane a Jerez de la Frontera. "E’ un peccato che Lorenzo non sia riuscito a terminare la gara, nonostante i passi avanti compiuti – il commento della dirigenza del team spagnolo – siamo con lui, daremo il massimo a Jerez per tornare a conquistare le posizioni di classifica che meritiamo".