Dalla Porta è carico "Ad Austin darò tutto"

"Nella scorsa gara abbiamo oggettivamente avuto una serie di difficoltà, sul bagnato. Ci riproveremo ad Austin, ad ogni modo". Così Lorenzo Dalla Porta ha commentato il ventitreesimo posto colto domenica scorsa a Buenos Aires, nel gran premio d’Argentina andato in archivio come seconda prova del Motomondiale 2023. Il pilota di Montemurlo sta ancora cercando di conquistare i primi punti iridati con il Sag Team, nella sua quarta stagione in Moto2 dopo il triennio passato con il Team Italtrans. Al debutto stagionale si era piazzato diciannovesimo, ma considerando come il compagno di squadra Bo Bendsneyder si sia ritirato in Portogallo e sia finito ventiduesimo in Argentina, pare evidente come la scarsa competitività sembri riguardare allo stato attuale delle cose più la moto che i piloti. Il tempo per ricaricare le batterie ad ogni modo non mancherà, al pari di quello per fare il punto in vista delle prossime uscite. Ma all’orizzonte si profila già la prossima sfida, ovvero il gran premio delle Americhe che prenderà il via il prossimo 16 aprile negli Stati Uniti. Un tracciato che il venticinquenne montemurlese non apprezza particolarmente a dirla tutta, stando perlomeno ai precedenti riscontri: il suo miglior risultato risale ancora al 2019, quando finì tredicesimo nell’anno in cui si laureò campione del mondo in Moto3. Per quanto riguarda invece la seconda classe delle due ruote, l’anno scorso arrivò sedicesimo mentre due anni fa non partecipò a causa dell’infortunio alla spalla. Ma dovrà ad ogni modo gettare il cuore oltre l’ostacolo: il suo obiettivo non può non essere quello di confermarsi competitivo, facendo un ulteriore passo avanti anche nella classifica del Mondiale. E di fare un passo avanti deciso rispetto ai 21 punti ottenuti nel 2022, quando correva per l’Italtrans.

Giovanni Fiorentino