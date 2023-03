Dalla Porta debutta con il San Team Diciannovesimo posto in Portogallo

Un diciannovesimo posto, colto comunque su una pista che il diretto interessato non ha mai apprezzato particolarmente (stando perlomeno ai precedenti). Questo il piazzamento colto da Lorenzo Dalla Porta all’esordio con il Sag Team, nel gran premio del Portogallo andato in scena ieri valido per il primo appuntamento del Motomondiale 2023. Per il pilota montemurlese, alla sua quarta stagione in Moto2 dopo un triennio all’Italtrans, quella svoltasi a Portimao è stata la prima gara ufficiale sotto le insegne della scuderia spagnola. E ha guadagnato due posizioni rispetto alle qualifiche, pur non riuscendo a piazzarsi in zona punti. L’impressione è che gli aspetti da rivedere non manchino, ma è anche vero che l’atleta venticinquenne laureatosi campione del mondo Moto3 nel 2019 deve ancora trovare il giusto feeling con la moto. Non c’è ad ogni modo troppo tempo per recriminare, visto che già domenica prossima sarà nuovamente tempo di gareggiare: il circus delle due ruote farà infatti tappa a Buenos Aires, per il gran premio d’Argentina. Un tracciato sulla carta più favorevole per Dalla Porta, che al netto del ritiro dello scorso anno si piazzò settimo sia nel 2018 che nel 2019 (quando correva però in Moto3). Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, in ultima analisi? Giudizio sospeso: saranno le prossime uscite a dare la risposta.

G. F.