Dalla Porta al gran premio di Germania "Pronto per la gara, non vedo l’ora di correre"

"Siamo pronti alla gara. Non vedo l’ora". Parola di Lorenzo Dalla Porta, che ha così presentato ai tifosi il gran premio di Germania che prenderà il via domani. Si tratta del settimo appuntamento del Motomondiale e per il pilota di Montemurlo si tratterà della seconda delle tre gare che disputerà sotto le insegne della Forward Racing, la scuderia svizzera con la quale ha firmato dopo il divorzio dal Sag Team maturato il mese scorso.

L’atleta ventiseienne sarà oggi impegnato nelle qualifiche, dopo aver sostenuto ieri le libere. Su un tracciato, quello del Sachsenring, che in teoria gli riporta alla mente dolci ricordi: qui colse nel 2019 la seconda delle cinque vittorie ottenute nel circus delle due ruote, nello stesso anno in cui si laureò campione del mondo Moto3. In Moto2 è sin qui stato più sfortunato, visto che fu costretto al ritiro sia nel 2021 che nel 2022. Ma dovrà far leva proprio su questi aspetti per dare una svolta alla sua annata e trovare continuità.

La priorità per Dalla Porta resta intanto quello di cancellare lo "0" dalla casella "punti in classifica": al debutto con il suo nuovo team si è piazzato ventesimo nel gran premio d’Italia, ma quel piazzamento non è bastato a regalargli i primi punti stagionali. Alla Forward ha se non altro ritrovato Marcos Ramirez come compagno di squadra, che aveva anche al Team Leopard quattro anni fa. Ma le prossime due sfide saranno comunque decisive per Lorenzo, iniziando dalla corsa che partirà alle 12.25 di domani: il suo contratto con la scuderia elvetica dovrebbe scadere poco prima della fine del mese (dopo il gp d’Olanda) anche se molto dipenderà dalle condizioni del pilota che sostituisce, lo spagnolo Alex Escrig. E il suo futuro dipenderà anche dal livello delle prestazioni che sarà in grado di fornire fra Germania ed Olanda: non è escluso che Dalla Porta possa restare fermo fino alla fine del Mondiale, in teoria. Anche se rimane teoricamente in piedi l’ipotesi che porta al Campionato Mondiale Supersport: in Francia sono sicuri che lo sportivo montemurlese possa seguire le orme di Niccolò Bulega, anche se l’indiscrezione non è stata confermata.

Giovanni Fiorentino