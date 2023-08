Dalla Porta a Calcio: Saluta i fan dell'Umbria

"Devo dire che le gare contraddistinte dal "flag to flag" sono sempre difficili. Se non mi fossi fermato avrei potuto fare una buona gara, ma è meglio non pensarci ed andare avanti. In sella mi sono sentito molto meglio rispetto all’esordio ed è molto importante: penso che su una pista completamente asciutta avrei potuto notevolmente migliorare il risultato finale". Parola di Lorenzo Dalla Porta, che ha così commentato a mente fredda il suo debutto in Supersport. Il mese scorso, il pilota di Montemurlo ha debuttato a Most (in Repubblica Ceca) in Supersport, ovvero il campionato che lo vedrà protagonista almeno fino a fine anno. E dopo il ventesimo posto in "gara 1", ha chiuso "gara 2" in diciannovesima posizione. Una corsa, quest’ultima condizionata dalle condizioni meteo, dopo la nona piazza fatta registrare durante il warm up. Ma il ventiseienne montemurlese era conscio del fatto di non poter essere competitivo fin dall’inizio. Si è messo alle spalle (per adesso) l’esperienza in Moto2, chiudendo il rapporto con il Sag Team prima e con la Forward Racing poi a causa di una serie di divergenze di vedute in merito al futuro. Per la cronaca, gara 1 è stata vinta dal leader del Mondiale Nicolò Bulega, mentre il britannico Tarran Mackenzie si è aggiudicato gara 2.

Per Lorenzo non è però il momento di andare in vacanza: oggi incontrerà gli appassionati di moto sul circuito di Magione (in Umbria) nell’ambito di un evento organizzato dal Team Evan Bros. E poi continuerà a lavorare sulla sua nuova Yamaha per farsi trovare pronto. L’impressione è che il tempo non mancherà, visto che il prossimo appuntamento agonistico è fissato per il prossimo 9 settembre. E a Magny-Cours, il "tempio" francese delle due e delle quattro ruote, Lorenzo è già chiamato a ricordare a tutti perché nel 2019 si laureò campione del mondo in Moto3. "Ora ci attende un importante mese di test e lavoro – ha chiosato il diretto interessato - dopo il quale arrivare pronti ai prossimi appuntamenti"

Giovanni Fiorentino