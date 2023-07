Dal Prato quattro mini talenti per i vivai di Pisa e Fiorentina

La "cantera biancazzurra" continua a sfornare talenti. Quattro ragazzi del vivaio del Prato sono passati a squadre professionistiche. Nel dettaglio i classe 2011 Valentin Mantu e Duccio Fabbri sono approdati al Pisa, mentre Giovanni Biagioli e Antonio Di Marino, entrambi classe 2012, si sono accasati alla Fiorentina. Si conferma, insomma, la bontà del lavoro svolto dalla scuola calcio biancazzurra, mentre i tifosi rimangono ancora in attesa di capire quali saranno i primi colpi di mercato per quanto riguarda la prima squadra. Il silenzio e la mancanza totale di ufficialità, se non quelle in uscita di big come Nicoli (ha firmato un biennale con la Virtus Francavilla fra i professionisti), iniziano a destare apprensione fra i lanieri, considerando anche che la data di inizio dei test e della preparazione è fissata per il prossimo 24 luglio al Lungobisenzio. E anche il settore giovanile targato Zenith Prato continua a sfornare talenti. Lapo Santini e Gabriele Morosi, dei Giovanissimi 2008, lasciano la società amaranto per accasarsi nei professionisti. Dalla prossimaa stagione faranno parte della formazione Under 16 Nazionali del Pisa, mentre il classe 2011, Marco Gallo, è stato tesserato dall’Empoli. "La collaborazione tra Zenith Prato, Empoli Élite Center e Empoli Fc continua a dare i suoi frutti" commenta a proposito il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli.

L.M.