"Da piazza a piazza", torna la sfida dei biker

Si rinnoverà domenica mattina a Prato, per quella che sarà la trentaquattresima edizione della manifestazione "Da Piazza a Piazza", la sfida tra molti dei più forti biker del mountain bike con l’organizzazione affidata all’Avis Verag Prato Est ed al Top Race Team Montemurlo. Come al solito gli organizzatori pratesi hanno preparato con scrupolo la classica del fuoristrada e in questi ultimissimi giorni prima dell’evento si stanno occupando dei dettagli.

Il ritrovo "Da Piazza a Piazza" (il nome deriva da quando la corsa nacque con partenza da Piazza del Duomo ed arrivo in Piazza a La Pietà), è fissato in via Bisenzio nella zona di San Martino mentre partenza ed arrivo saranno all’altezza della stessa via nell’alveo del fiume Bisenzio. Due i percorsi, quello della Granfondo di 37 km con 1250 metri di dislivello e quella Marathon lungo 65 km con oltre 2100 metri di dislivello, mentre per i cicloturisti non ci saranno classifiche.

Sono previsti tre punti di ristoro, servizio capillare per l’assistenza sanitaria e meccanica, mentre il via ufficiale verrà dato alle 10 per i concorrenti della Marathon e dieci minuti più tardi per quelli della Granfondo. La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Prato e dai comuni di Prato, Vaiano, Vernio e Cantagallo, con la collaborazione del Cai.

Ma ecco il percorso. Quello della Marathon dopo il via prevede i passaggi da La Briglia, Collina di Prato, Albiano, Javello, Cavallaie, Le Barbe, Luogomano, Luicciana, Lago Verde, Valico Migliana, Fonte del Prete, Piastrone, Cai 10, Collina, Sentiero Aurora, Prato. Per la Granfondo percorso identico fino a Cavallaie, quindi la discesa su Fonte del Prete, per immettersi sulla stesso tracciato finale della Marathon.

I migliori al via. Due squadre toscane tra le più forti in campo nazionale, il Team Soudal di Montemurlo e la Taddei Factory di S.Croce sull’Arno, cercheranno di essere protagoniste e di conquistare il successo con i vari Mensi, Paez, Fernandez, Chiarini, l’ex professionista Rosa, Failli, Valerio. Occhio a Medvedev, Pastushenko, Samparisi.

Infine anche in campo femminile alcune esponenti di spicco a decretare ancora una volta il grande successo della classica pratese.

Antonio Mannori