Cuzzavaglio firma la vittoria del Tavola Valbisenzio ko

Un turno che potrebbe già essere decisivo, anche se bisogna dire che già in passato distanze che sembravano a dir poco incolmabili si sono poi azzerate. Di certo, c’è però che la ventiduesima giornata della Terza Categoria 202223 ha lasciato in dote ben più di qualche sorpresa. A partire dal "big match" di ieri a Vaiano: Cuzzavaglio ha siglato la rete che ha permesso al Tavola di battere 1-0 la Valbisenzio e gli uomini di Scotton sono sempre più primi in classifica, visto che hanno adesso bene sei lunghezze di vantaggio proprio sui vaianesi. Questi ultimi sono stati oltretutto raggiunti al secondo posto dalla Polisportiva Carraia, che ha superato con un convincente 5-0 il fanalino di coda Montepiano. La Briglia Vaiano ha invece rallentato, dopo lo stop casalingo contro il Tobbiana (capace di vincere 2-0 grazie a Miranda e Carlesi). E il Montemurlo Jolly ha approfittato di questo stop non previsto per agguantare i valbisentini in quarta posizione, grazie al 7-1 inflitto al Nelli ad un Paperino San Giorgio in evidente giornata-no (con Capponi, Formato e Riccio in veste di mattatori). Si è fermato a ben vedere anche il San Giusto, sconfitto a domicilio da Las Vegas alla luce dell’1-0 firmato da Pavi. Segno "X" anche per il derby carmignanese: Tascini da un lato e Colligiani dall’altro hanno sottoscritto l’1-1 fra Carmignano e Polisportiva Naldi. Stesso punteggio emerso alla fine di BGV Soccer – Bacchereto, mentre La Libertà 1945 Viaccia ha prevalso 2-0 sull’Eureka ed è adesso undicesima.