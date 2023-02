"Cuore e orgoglio, bella partita Non abbiamo mai rischiato nulla"

"Abbiamo fatto una partita di grande cuore. Una prova di carattere e di orgoglio in una giornata davvero proibitiva per fare calcio. Servivano questi tre punti e ce li siamo presi". E’ molto soddisfatto in sala stampa Lucio Brando dopo il successo ottenuto contro il Mezzolara nello scontro diretto per provare a star fuori dalla grliglia play out. "Sappiamo che questo è un momento di difficoltà per noi, anche a livello di organico. Ma oggi tutti hanno risposto alla grande e sono davvero contento del gruppo e anche dei ragazzi che magari fino ad ora erano stati chiamati in causa un po’ meno – insiste Brando – Era importante lavorare bene e con energia sulle palle inattive e sulle seconde palle. Nella ripresa poteva essere una partita ancora più facile da portare a casa e invece un pochino ce la siamo complicata, sbagliando anche alcune occasioni che potevano farci chiudere il discorso con largo anticipo". In ogni caso il Prato ha ampiamente meritato questo successo e ora guarda con maggiore fiducia alla prossima trasferta sul campo della Correggese. "Avevamo voglia di essere orgogliosi di noi stessi dal punto di vista caratteriale e abbiamo sfruttato bene i calci da fermo – conclude Brando –. In campo oggi avevamo qualcosa in più di loro anche dal punto di vista fisico. Tre punti assolutamente meritati, rischiando quasi niente". L.M.