Ct Etruria Over 55, titolo toscano Il Junior Club non ha scampo

Ct Etruria sugli scudi. La squadra dell’Over 55 si è aggiudicata il titolo toscano vincendo 2-0 la partita di finale che si è disputata a Marina di Carrara contro il circolo Junior Club Next Gen. Dopo aver concluso il girone al primo posto senza perdere neanche una partita, aver vinto la semifinale contro il Tc Poggibonsi, è arrivata anche la ciliegina sulla torta per gli atleti di capitan Francesco Cusumano. La prima partita dell’incontro è stata disputata fra i numeri uno delle due squadre e Mauro Gerbi, portacolori del circolo pratese, ha sconfitto 6-0, 6-2 Alessandro Pane, ex calciatore professionista e portacolori del circolo carrarino. La supremazia di gioco dell’atleta pratese è emersa fin da subito nonostante la vivacità e la freschezza atletica di Pane. Il risultato però non deve trarre in inganno perché tanti game si sono risolti ai vantaggi dopo lunghi, avvincenti e combattuti scambi.La seconda partita ha visto invece affrontarsi Marco Filippeschi e il maestro versiliese Maurizio Buselli. Il pratese Filippeschi si è imposto con un secco 2-0 (6-0, 6-0) regalando il titolo al Ct Etruria. A fine mese la squadra, composta anche da Marco D’Alò, Roberto Fissi, Michele Fioroni, Luca Landi, Massimiliano DI Vita e Giuseppe Tobaldin, sarà impegnata nel tabellone nazionale, con la prospettiva di qualificarsi alle final four che si disputeranno a Cervia dal 16 al 18 giugno.