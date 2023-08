Ct Etruria, doppio squillo senza età. Tofani conquista l’Under 16 e Fissi l’Over 55

Ancora sugli scudi il Ct Etruria. Tommaso Tofani (nella foto), dopo aver disputato la finale al torneo di Terza categoria al circolo Eikasia di Serravalle Pistoiese, si è aggiudicato il torneo Under 16 giocato al Tennis Club Marina di Massa. L’allievo dei maestri Elia Grossi e Samuele Spampani, preparato atleticamente da Susanna Sarti,

è entrato in competizione negli ottavi di finale battendo Filippo Rolla (Tennis Club Mantoflex di Cecina) col punteggio di 6-0, 7-6. Nei quarti di finale Tofani ha poi superato 6-2, 6-3

la testa di serie numero 4 del tabellone, Edoardo Giffoni (Tennis Pisa),

e in semifinale si è imposto sulla testa di serie numero uno, Francesco Brogioni (Tc Poggibonsi) per 6-4, 6-3. In finale l’atleta del Ct Etruria ha poi sconfitto Leonardo Ruffini (Tennis Club Italia di Forte dei Marmi) imponendosi con uno schiacciante 6-2, 6-1.

Nel frattempo, passando ai risultati dei senior, da segnalare l’ennesimo squillo di Roberto Fissi nel torneo veterani Over 55 che si è disputato al Club Nautico di Marina di Carrara. Accreditato della testa di serie numero uno del tabellone, Fissi è entrato in competizione in semifinale imponendosi con un duplice 6-4 sul ligure Michele Calcagnini del C.T. Follo di La Spezia. Nella finalissima, poi, l’atleta pratese ha affrontato Simone Minerva (Tennis Club Spezia), testa di serie numero tre del seeding, e si è imposto per 6-2, 7-5.

L.M.