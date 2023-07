Ct Etruria ancora sugli scudi Una bella tripletta per D’Alò

Ancora sugli scudi il Ct Etruria. Jacopo D’Alò, dopo la vittoria al torneo Tpra di Coiano ed al tornao "Jaguar Road to Wimbledon", si aggiudica la terza competizione nel giro di poche settimane vincendo la finale del torneo di IV categoria (lim.43) sui campi di casa. Nel match decisivo D’Alò ha sconfitto Leonardo Baldassini, altro atleta del Ct Etruria, imponendosi per 7-5, 6-1. In precedenza il futuro trionfatore aveva superato Alessio Grottini (Ctp Vaiano) nei sedicesimi, Stefano Perissi agli ottavi (per ritiro), la testa di serie numero uno del torneo, Simone Cervelli (Tc Lucca) ai quarti e Massimiliano Tempestini (Polisportiva Virtus Rifredi) in semifinale. Baldassini al contrario è entrato in competizione nei sedicesimi di finale, battendo Fabrizio Redapi della Polisportiva Rufina Tennis. Poi ha superato nei derby Alberto Fabbri agli ottavi ed Edoardo Santi nei quarti, aggiudicandosi pure la semifinale contro Andrea Marchi del Ct Montecatini. Soddisfazioni nel frattempo arrivano anche per il Tc Bisenzio, grazie alla vittoria ottenuta da Samuele Pieri al torneo Open organizzato dal Tc Fossombrone, dove l’atleta pratese in finale si è imposto su Alessandro Pecci con un secco 2-0 (6-3, 6-3). Molto bene anche Camilla Paccosi, che nel torneo Under 10 organizzato al Florentia Sporting Club ha ottenuto la prima posizione superando in finale Camilla Sofia Mangano con il risultato di 2-0 (6-2, 6-3). L. M.