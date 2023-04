Csl, un’annata d’oro Promosso da matricola

Buona la prima. E’ proprio il caso di dirlo. E non a caso le magliette celebrative preparate e indossate sotto il completo ufficiale dai ragazzi del Csl Prato Social Club avevano proprio questa frase in evidenza. Al primo anno di seconda categoria la neonata società, creata lo scorso anno dalla fusione fra Prato Social Club e Coiano Santa Lucia, ha dominato il girone F e ottenuto la vittoria del campionato con due giornate di anticipo. Decisivo il pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo del Mezzana per ottenere il punto che mancava, ai pratesi, per raggiungere la matematica certezza del salto di categoria e del primo posto finale.

"Dopo la promozione della prima squadra femminile arriva, con due giornate di anticipo, anche quella della squadra maschile, che dopo aver vinto il campionato dominandolo , l’anno prossimo disputerà la prima categoria – commenta il presidente della società, Roberto Macrì diffondendo la sua soddisfazione anche tramite Facebook –. E inoltre i Giovanissimi Regionali di mister Vannucci hanno riacciuffato la vetta del loro campionato dopo aver vinto lo scontro diretto con l’ottimo Poggio a Caiano. Insomma una stagione da incorniciare. E ancora non è finita. Vamos social club".

La cavalcata degli uomini allenati da Rondelli è stata davvero entusiasmante: il Csl Prato Social Club ha raggiunto il primo posto nelle primissime giornate e poi non lo ha più mollato, accumulando ad oggi (il campionato non è finito) 64 punti, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 2 sole sconfitte. Ben 60 i gol segnati (miglior attacco del gruppo) e soltanto 24 le reti subite (miglior difesa del girone).

"Per vincere un campionato non c’è una ricetta, ma con un gruppo così era impossibile non riuscirci – conclude il direttore tecnico del Csl Prato Social Club, Iacopo Nappini –. Una squadra forte in campo, ma ancora più forte fuori, un team di dirigenti sempre a disposizione, un mister e uno staff tecnico preparati: non potevo chiedere di meglio".

L.M.