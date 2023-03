Csl senza rivali: la promozione è in arrivo

Una giornata caratterizzata da un numero di gol contenuto, se non altro rispetto alle scorse uscite. Non sono però mancate sorprese, a nessun livello. Ecco la sintesi, per le compagini pratesi, del venticinquesimo turno dei campionati di prima e seconda categoria che si è chiuso ieri. Iniziando dal girone B di prima categoria, che la lasciato in dote due pareggi con il medesimo punteggio (1-1) per Jolo e C.F. 2001. Una rete di Lorenzi non è bastata allo Jolo per espugnare il campo di un pericolante Pescia, nella stessa misura in cui un acuto di Batacchi non ha fatto sì che il C.F. 2001 riuscisse a superare il Tempio Chiazzano. Entrambe le formazioni restano ad ogni modo in corsa per la zona playoff, a patto di riprendere a vincere nelle ultime uscite della "regular season".

Nel girone F di seconda categoria, il Csl continua a mietere vittime: Avallone e Vannucci hanno griffato il 2-0 interno sulla Montagna Pistoiese. E la banda Rondelli, prima in classifica con una decina di punti di margine sulla prima inseguitrice, potrebbe presto festeggiare la promozione in anticipo. Anche perché un assist imprevisto è arrivato dalla Galcianese, capace di violare il terreno di gioco del San Niccolò alla luce di un 2-1 convincente (firmato da Traversi e Guazzini). Pollice alzato anche per il Mezzana (capace di rifilare un 4-1 al Vinci fanalino di coda del raggruppamento) e per il Chiesanuova, che grazie all’ennesimo squillo dell’eterno Viti (a quota 12 gol nel torneo) batte l’Atletico Casini Spedalino e compie un altro piccolo passo verso la salvezza.

Giornata-no invece per La Querce, sconfitta in trasferta dal Montalbano Cecina (1-0). Chiusura con il girone G, sempre in Seconda: il 2-0 con cui il Poggio ha regolato a domicilio la Pietà 2004 (Pisaneschi, Scanavini) ha rimescolato le carte, nella fascia medio-alta della graduatoria.

Il Vernio ha approfittato dello stop del Prato Sport, stoppato 1-0 dalla Virtus Comeana, per prevalere con il medesimo risultato sul Sesto e portarsi momentaneamente fuori dalla zona play-out. Punto importante infine per lo Sporting Seano, in virtù dell’1-1 casalingo contro il più quotato Daytona.

Giovanni Fiorentino