E’ probabilmente l’ultima occasione per riaprire la corsa al vertice quella che avrà questo pomeriggio il Coiano Santa Lucia Prato Social Club nel campionato femminile di Promozione. Non tanto per il match che le biancazzurre giocheranno alle 15 al Rossi contro la Polisportiva Monteserra, bensì per la sfida casalinga che attende la capolista Marginone che ospita alle 15 il Limite e Capraia, terza forza del girone. Il Csl Psc quindi dovrà assolutamente vincere con la terzultima della classe, compagine invischiata pienamente nei bassifondi della classifica, e poi sperare in un passo della capolista così da accorciare rispetto all’attuale -6. Nel pomeriggio in campo anche la Galcianese, attesa dalla trasferta delle ore 15 sul campo del Castelnuovo Garfagnana, formazione che precede di due lunghezze le biancazzurre.