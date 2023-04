Csl, la corsa al titolo si riapre Tre punti per prendere il Poggio

Il Coiano Santa Lucia Prato Social Club può sognare di riaprire la corsa verso il titolo nel campionato Giovanissimi regionali. I biancazzurri battono 2-1 al Rossi la Rondinella Marzocco e approfittano del pareggio a reti bianche a sorpresa della capolista Poggio a Caiano. In classifica adesso il distacco del Csl Psc dai medicei si è assottigliato a tre sole lunghezze, quelle che potrebbero essere annullate vincendo al Martini nel prossimo turno nello scontro diretto. Eppure il Poggio a Caiano sembrava avere una partita decisamente alla portata, contro un’Atletica Castello ormai quasi retrocessa. Ma per una delle prime volte nel torneo l’attacco mediceo si è inceppato, riaprendo la corsa per il titolo. Passando agli Allievi regionali, vince il Coiano Santa Lucia Prato Social Club col punteggio di 2-1 espugnando il terreno di gioco del Firenze Ovest. A trascinare i biancazzurri sono le reti di D’Arco e Sow El Hadji, che blindano la sesta piazza dei pratesi. Purtroppo però la quinta posizione è ormai irraggiungibile.