Csl e Poggio oggi si giocano la corona

Dopo l’aggancio al vertice del Coiano Santa Lucia Prato Social Club ai danni del Poggio a Caiano, stamani le due formazioni pratesi si giocano la vittoria del campionato Giovanissimi regionali. Le due capolista comandano la classifica con 63 punti, ma l’inerzia è tutta in favore dei biancazzurri di viale Galilei che in due giornate hanno recuperato cinque punti ai medicei. Entrambe giocheranno stamani alle 10.30: il Csl Psc al Rossi ospitando il Firenze Ovest, il Poggio a Caiano andando a fare visita al Rinascita Doccia. L’impegno più agevole è senza dubbio quello dei biancazzurri che ospitano l’ultima della classe, già retrocessa da mesi nei provinciali. Il Rinascita Doccia è invece ormai salvo ma rappresenta per il Poggio a Caiano senza dubbio un avversario molto più ostico. Passando agli Allievi regionali, già terminato il campionato, con il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che ha chiuso in sesta piazza.