Corri Seano, le foto. Commovente l’omaggio a Iannelli

Seano, 26 febbraio 2023 – Nona edizione della Corri Seano, la gara podistica sulla distanza di 15 chilometri organizzata dalla Asd Jolly Runner in collaborazione con la Casa del Popolo di Seano e il patrocinio del Comune di Carmignano.

Un podista saluta il murales dedicato a Giovanni Iannelli (foto Regalami un sorriso)

Commovente l’omaggio di tanti podisti al passaggio davanti al murales in memoria di Giovanni Iannelli, il giovane ciclista pratese morto in una gara in Piemonte. Un saluto spontaneo. “C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Come De André che usa la pioggia come metafora di una situazione dolorosa che coinvolga tutti, per “non piangere da solo”. Oggi dietro alla mia macchina fotografica, davanti a tanti spontanei gesti d'affetto verso Giovanni… Ho pianto!”, racconta Piero Giacomelli, che ha effettuato il servizio fotografico per la Ets Regalami un sorriso.