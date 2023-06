Coppa Toscana under 13, i Dragons in semifinale si arrendono a Firenze 2

Soddisfazioni per il basket pratese dalle Final Six di Coppa Toscana Under 13. A qualificarsi sono state ben due formazioni locali, quella targata Progetto Pallacanestro Prato, allenata da coach Giulio Gambassi, che nello spareggio aveva superato 52-37 i cugini del Cm Valbisenzio e quella della Pallacanestro Prato Dragons. Al debutto i giovani Dragons, in uno scontro fratricida, hanno poi subito eliminato dalle finali il Progetto Pallacanestro Prato, aggiudicandosi il diritto di giocare la semifinale contro Firenze 2. Una semifinale combattuta e avvincente, con sorpassi e controsorpassi, che alla fine però vede trionfare i fiorentini per 49-46 proprio nel finale.

Di conseguenza i pratesi affrontano Lucca nella finalina per il terzo e quarto posto finale e riescono a trionfare con un secco 55-30 e a salire sul podio della competizione, seppur sul gradino più basso. Nel frattempo, alla palestra Cantini di Legnaia, si è svolta una tappa del 3vs3 organizzata da Fip Toscana e ad aggiudicarsi la vittoria è stato uno dei quartetti Dragons, quello composto da Burgnich, Morganti, Loundja e Sautariello dopo un percorso netto di sole vittorie.

Passando a parlare di prime squadre e tornando al Progetto Pallacanestro Prato, da registrare una rivoluzione in corso nella società pratese, che sta costruendo l’organico per affrontare il prossimo campionato di serie C unica. Tanti protagonisti della stagione appena conclusa, infatti, non rimarranno, a partire da Pinna, Guerrini, Bogani e Vannoni, che per vari motivi hanno deciso di non proseguire visto l’importante impegno al quale il Progetto Pallacanestro Prato sarà chiamato nella prossima stagione agonistica.

