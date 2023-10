Coppa Toscana sott’acqua. Il Jolly Montemurlo avanza

Il vero protagonista della giornata è stato il meteo, considerando che il campo appesantito dalla pioggia e reso impraticabile ha indotto al rinvio di diverse partite. I trentaduesimi di Coppa Toscana hanno comunque emesso i primi verdetti, per quanto concerne le formazioni di Prato e provincia militanti in Seconda Categoria.

Intanto ad esultare è il Montemurlo Jolly (nella foto), che avanza ai sedicesimi dopo aver espugnato il terreno di gioco del Montalbano Cecina. I montemurlesi erano reduci dal passo falso compiuto in campionato a Montale, che è costato loro la vetta del girone E. E il 2-0 griffato da Nesi e Perna fa bene innanzitutto al morale, sotto questo profilo. Può indubbiamente far festa anche il Prato Sport, abbattutosi come un uragano sulla Galcianese alla luce del 4-1 finale: Zottoli, Mauro, Doni e Berti hanno propiziato la vittoria degli ospiti, con conseguente qualificazione al turno successivo.

Ci sono però altre due squadre che sono rimaste nel limbo: Prato Nord-Virtus Comeana avrebbe dovuto designare la terza pratese che avrebbe potuto continuare a sognare la coppa, ma l’acquazzone abbattutosi due giorni fa sulla città ha convinto l’arbitro a rimandare la partita. La sfida potrebbe quindi essere recuperata tra un paio di settimane. E l’attenzione non potrà non andare nel frattempo al campionato.

Giovanni Fiorentino