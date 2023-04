Coppa Faggi, finalissima a Vaiano In campo Tavola e San Giusto

La finale, inizialmente fissata per il 13 aprile, è stata ufficialmente rinviata nei giorni scorsi: dovrebbe a questo punto tenersi il 3 maggio a Vaiano. Questa la novità legata alla "Coppa Faggi", la coppa della Terza Categoria che vedrà sfidarsi all’ultimo atto il Tavola e il San Giusto. Una kermesse che proprio in questa stagione ha ripreso il via dopo quasi un triennio di stop, a causa della pandemia e delle successive restrizioni. Anzi, l’ultima finalissima risale ormai a più di tre anni fa: era il marzo del 2020 quando la Polisportiva Naldi si aggiudicava il trofeo a Mezzana, superando 2-1 il Vernio al termine di un incontro equilibrato. Pochi giorni prima del lockdow. A partire con i favori del pronostico stavolta è il Tavola di Andrea Scotton, che guida la classifica del campionato e culla il sogno di conquistare il "double". Il San Giusto sembra aver trovato la quadratura del cerchio, dopo un primo scorcio stagionale piuttosto altalenante. E chissà che nella gara secca non possa prevalere a sorpresa sui rivali.