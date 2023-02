Coppa Faggi, confronto al vertice Si affrontano Tavola e Valbisenzio

Il campionato di Terza Categoria 202223 sta proseguendo a pieno ritmo, delineando una situazione di equilibrio che promette di proseguire sino alla fine. Prima di pensare al prossimo turno però, c’è la Coppa Faggi a reclamare attenzione. E stasera potrebbero già essere emessi i primi verdetti definitivi. Intanto, il match di cartello sarà quello che andrà in scena alle 20.45 odierne al Martelli, fra Tavola e Valbisenzio Academy. Due squadre che stanno lottando per la vetta anche in campionato, con i neroverdi primi e i valbisentini secondi a tre lunghezze di distanza. Di certo, c’è che gli uomini di mister Scotton sono obbligati a vincere per non dire addio alla coppa, ricordando la sconfitta contro il Tobbiana maturato nella prima sfida del triangolare. Per contro, la banda Imbriano può permettersi un pareggio, a patto di battere poi il Tobbiana nella prossima gara. Se da quella parte del tabellone bisognerà attendere l’ultimo atto della contesa, dall’altra nelle prossime ore si conoscerà il nome della finalista: a Seano, la Polisportiva Bacchereto riceverà la visita di un San Giusto che sembra aver trovato la quadratura del cerchio (e che all’andata si era imposto per 1-0).