Coppa Faggi Calcio: Grignano vince, Valbisenzio Academy super Il campionato di terza categoria prende ufficialmente il via questo fine settimana. La prima giornata della Coppa Faggi è andata in archivio con vittorie per Grignano, Valbisenzio Academy, La Briglia Vaiano e pareggi per Polisportiva Bacchereto-San Giusto e Paperino San Giorgio-Carmignano.