Coppa delle Province I baby pratesi ai quarti

La rappresentativa di Prato di Coppa delle Province, campionato under 10 a squadre, si qualifica per i quarti di finale del tabellone regionale. Un risultato arrivato grazie al terzo posto ottenuto nel girone 1 delle eliminatorie, dietro a Livorno e Pistoia. Decisiva la vittoria nell’ultima giornata con Siena per 5-4. Il team pratese, capitanato da Claudia Romoli e Marco Vanti, affronterà sabato al Ct La Fiorita alle 15 il Firenze Est, giunto secondo dietro a Lucca e davanti a Massa Carrara. Il team under 10 laniero ha vinto 3 delle 5 gare disputate (Pisa, Firenze Ovest e Siena) ottenendo così l’importante qualificazione. La sfida decisiva con Siena ha visto in campo nei singolari Campagna, Palombo, Scarlini, Feroni, Mancini e Barbetti, mentre nei doppi hanno giocato le coppie Lai-Becherini, Mariotti-Palombo e Kerciku-Signorini. In caso di vittoria contro Firenze Est il team laniero affronterà Livorno, favorita della manifestazione, in semifinale. "Per la Provincia di Prato e il movimento giovanile delle scuole tennis è una grande soddisfazione aver superato la prima fase e potersi giocare un posto per andare al tabellone di macro area - spiega Antonio Bambagioni, delegato Fitp di Prato -. Questo è un appuntamento che ogni anno riunisce i migliori ragazzi under 10 della nostra Provincia". Per quanto riguarda i risultati individuali Anna Desii del Tc Bisenzio ha vinto il torneo di terza categoria che si è disputato allo Sporting Club Villa Lloyd a Livorno, sconfiggendo in finale Alessandra Testi per 2-0 (7-5, 6-2).

L. M.