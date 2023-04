Convocazione azzurra per Bruni Tre giorni di allenamento a Ostia

E’ stato uno dei protagonisti della recente "World Cup" svoltasi a Spalato, segnalandosi come "man of the match" in due occasioni. E dopo le festività pasquali, Lorenzo Bruni tornerà ad Ostia ad allenarsi insieme ai compagni della Nazionale, per un collegiale di tre giorni volto a preparare i prossimi impegni internazionali. C’è anche il nome del ventinovenne pratese nelle convocazioni diramate nelle scorse ore dal commissario tecnico del Settebello, Sandro Campagna. Il gruppo si ritroverà presso il centro federale di Ostia il prossimo 16 aprile, mentre il "rompete le righe" è programmato per il 19 aprile. Il pallanuotista classe 1994 è reduce da una "regular season" comunque positiva: la Rari Nantes Savona ha mancato di un soffio i playoff-Scudetto, ma ha comunque conquistato la qualificazione all’Euro Cup 202324 e in ogni caso il contributo di Bruni è stato determinante. Campagna poi ne ha fatto oramai da qualche anno un punto fermo della rappresentativa capace di sfiorare il titolo mondiale.

Giovanni Fiorentino