Convocazione azzurra per Bruni Con la Nazionale alla World Cup

In campionato sta lottando insieme ai compagni per il terzo posto, visto che tanto la capolista Pro Recco quanto Brescia appaiono ad oggi difficilmente raggiungibili dando un’occhiata alla Serie A1 di pallanuoto. Ecco quindi che per Lorenzo Bruni, le motivazioni per far bene anche con il Settebello non dovrebbero mancare. Ed esattamente come nelle scorse uscite, il commissario tecnico Alessandro Campagna lo ha convocato in azzurro per la prossima sfida: anche il centroboa pratese classe 1994 farà parte del gruppo della Nazionale impegnata nella World Cup. Una nuova competizione che si terrà a Zagabria, e metterà in palio due posti per i Mondiali di Doha del 2024. L’Italia si ritroverà domenica prossima al centro federale di Ostia, per poi partire per la Croazia ed esordire mercoledì prossimo nella kermesse sfidando il Giappone. A seguire, Bruni e socie se la vedranno con Ungheria (10 marzo) Croazia (11 marzo) Francia (12 marzo) e Stati Uniti (14 marzo).

G. F.