"Contro il Giana servirà un Prato perfetto"

Peggior avversario forse non poteva esserci per il Prato, che ha bisogno di punti per rimanere al sicuro rispetto alla zona play out. Nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato di serie D girone D, ottava del girone di ritorno, i biancazzurri affronteranno allo stadio Lungobisenzio (fischio di inizio alle 14.30) la capolista Giana Erminio. La formazione di Gorgonzola, è al primo posto con 53 punti raccolti, (15 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte). La squadra allenata dal giovane Alberto Chiappella, 36 anni, cresciuto nelle giovanili della Giana Erminio (alla quinta stagione in forza alla società lombarda avendo allenato per due stagioni la Berretti, e per due stagioni la Primavera), alla prima esperienza in serie D, può vantare 6 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, vale a dire Forlì e Pistoiese. La Giana Erminio ha anche il miglior attacco del campionato, con 50 reti realizzate, e la seconda miglior difesa, con 24 gol subiti (solo la Pistoiese ha fatto meglio con 21 reti al passivo).

"Siamo incappati in una serie di risultati negativi. Sono momenti nel calcio che ci sono. Diventa difficile analizzarli. Sono situazioni che capitano a tutte le squadre. E’ normale che possa capitare anche a noi. La squadra produce, la squadra crea, ma viene punita dagli episodi ad ogni mezza situazione. Bisogna avere la pazienza di continuare a lavorare – commenta Lucio Brando, allenatore del Prato -. Troveremo contro di noi la migliore del campionato. Una squadra che crea, domina e concede poco. Ha la capacità di poter fare delle cose importanti, ma sta affrontando una piccola fase di flessione. Noi dobbiamo crescere tantissimo sulla malizia, nella presenza o nella cattiveria agonistica. Dobbiamo essere belli, ma anche e soprattutto efficaci". Assenti nelle fila biancazzurre gli infortunati Mobilio, Trovade, Frugoli e Giuffrida. Probabile 3-4-1-2 per il Prato, con Bertini in porta. Difesa a tre con Angeli, Colombini, Bassano. Centrocampo con Aprili, Soldani, Del Rosso e Nicoli. Trequartista Cela, dietro Ciccone e Diallo, oppure Ciccone e Cela dietro il solo Diallo in caso di 3-4-2-1. La partita Prato - Giana Erminio, sarà arbitrata da Davide Matina di Palermo, coadiuvato da Nicola Giancristofaro di lanciano e Matteo D’Orazio di Teramo.

L. M.