Con Arezzo non c’è scampo Gispi al tappeto

Battere nella propria tana la formazione di gran lunga più forte del raggruppamento si prefigurava una "mission impossible". E alla fine non c’è stato nulla da fare: i Gispi Tigers hanno perso in trasferta contro la corazzata Arezzo. Gli aretini si sono imposti 40-0, nel match valido per la terza giornata della fase interregionale della Serie C1 202223 di rugby. Gli uomini di Elia Guastini ed Alessandro Boscolo sono comunque riusciti a tenere testa alla capolista, perlomeno in alcuni momenti della gara. E al netto della sconfitta, il bilancio non è certo negativo: il sodalizio pratese resta infatti terzo nel girone 1 del campionato, a quota 25 punti. E i Tigers tenteranno di riscattarsi e di ripartire a macinare risultati già domenica prossima, quando a Coiano arriverà il Rugby Pistoia. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima – ha commentato Guastini – abbiamo però schierato anche diversi giovanissimi ed alcuni rugbisti che avevano smesso di giocare, ragionando già in ottica futura. La strada tracciata resta a nostro avviso quella giusta".