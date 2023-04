Comeana, un assalto disperato Athletic Calenzano in vantaggio

E’ tutta nelle mani dell’Athletic Calenzano la corsa per il titolo Juniores provinciale. I rossoblù dopo la vittoria 2-0 a Comeana hanno due punti di vantaggio proprio sulla Virtus e vincendo le ultime due gare del torneo si assicurerebbero la promozione nei regionali. Una beffa che sarebbe atroce per i medicei, a lungo primi in classifica e superati proprio al termine dello scontro diretto del Martini.

Per il Comeana, quindi, l’unica possibilità è intanto quella di vincere oggi alle 15 sul terreno di gioco dell’Atletico Esperia e contemporaneamente sperare quantomeno in un pareggio dell’Athletic Calenzano. I fiorentini giocheranno alle 15 in casa contro il Settimello. La sfida per loro sembra una pura formalità, visto che affrontano l’ultima della classe, che finora ha totalizzato solo 8 punti in classifica.

Quasi fuori dai giochi per il titolo anche il Casale Fattoria 2001 oggi atteso alle 15 al Borgo al Rio dalla sfida interna contro il San Lorenzo Campi Giovani, quarto della classe.

re.po.