Comeana, svanito il sogno promozione

A una giornata dal termine del campionato Allievi provinciali la Virtus Comeana esce di scena dalla lotta per il titolo e per la conseguente promozione nei regionali. Fatale per i medicei è il ko casalingo 3-2 nel derby contro il Poggio a Caiano. Una partita che sembrava propendere per i locali e che invece ha visto gli ospiti imporsi con la doppietta di Bernardo e il gol di Mauro che vanificano la doppietta di D’Amico. La Virtus Comeana scivola così in quarta piazza, dietro anche al Tobbiana ora terzo dopo il 9-0 in trasferta rifilato al Sesto 2010. La vittoria del torneo è invece un discorso a due fra Zenith Prato di mister Barbieri (in foto) e Lanciotto. I bluamaranto vincono 2-1 al Becheroni contro la Querce, reti di Faggi e Lazzari, e si presentano all’ultimo turno con un punto di vantaggio sui campigiani, a loro volta vincenti 8-1 a Vernio. Per diventare campione alla Zenith Prato basterà quindi superare al Chiavacci nel weekend la Pietà 2004.