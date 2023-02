Comeana riapre il campionato E punta a riprendere il Calenzano

Senza scendere in campo la Virtus Comeana riapre il campionato Juniores provinciale. Perché nonostante il turno di riposo, adesso ha la possibilità di agganciare in vetta la capolista Athletic Calenzano. I fiorentini per una delle prime volte nella stagione sbagliano un match e impattano 1-1 al Conti contro la Galcianese. Il solito Nencini va a bersaglio per i rossoblù ma la rete di Vannucchi assicura ai biancazzurri pratesi il pareggio. In classifica così l’Athletic Calenzano ha tre punti di vantaggio sulla Virtus Comeana, ma ha ancora da osservare il turno di riposo. Questo significa per i medicei avere la possibilità di piazzare l’aggancio al vertice e poi di giocarsi la promozione nei regionali nello scontro diretto. Passando agli altri risultati, il Cf 2001 blinda il terzo posto battendo 2-1 il Prato Nord. Bene anche La Querce col 3-1 interno rifilato all’Atletico Esperia, mentre il Paperino San Giorgio cade 2-1 al Comunale contro il Chiesanuova. Pari 3-3 fra Tavola e Settimello, e vittoria 3-2 della Pietà al Faggi sul Vernio.