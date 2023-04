Comeana, occasione ghiotta Col Settimello vietati passi falsi

Nel testa a testa infinito del campionato Juniores provinciale, l’inseguitrice Virtus Comeana oggi ha l’occasione di mettere pressione alla capolista Athletic Calenzano. Perché i medicei saranno i primi a scendere in campo alle 15.30 al Martini ospitando il Settimello. In caso di vittoria, quindi, la pressione sarà tutta spostata sui rossoblù fiorentini primi della classe che alle 16.45 saranno di scena allo Scirea contro il Chiesanuova. Sulla carta entrambi i match sembrano decisamente alla portata delle prime due della classe: il Settimello è ultimo, mentre il Chiesanuova è in una tranquilla posizione di metà classifica. Il margine di vantaggio in graduatoria del Calenzano è minimo, con una sola lunghezza in più rispetto alla Virtus. La terza della classe, il Cf2001 giocherà alle 15 al Faggi contro la Pietà 2004. I rossoblù hanno quattro punti di ritardo dalla vetta ma anche una partita in più. Allievi provinciali: la capolista Zenith Prato gioca domani alle 9.30 col Sesto. Sul fronte delle inseguitrici la Virtus Comeana gioca alle 10 col Vernio, il Lanciotto oggi alle 18.30 con la Valbisenzio Academy e il Tobbiana oggi alle15.30 col San Lorenzo.