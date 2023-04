Comeana batte il Settimello e torna in vetta

Cambia di nuovo tutto in vetta alla classifica del campionato Juniores provinciale. L’Athletic Calenzano a sorpresa non va oltre lo 0-0 allo Scirea al cospetto del Chiesanuova, nonostante i pronostici fossero completamente favorevoli ai fiorentini. Ad approfittare del mezzo passo falso dei rossoblù è la Virtus Comeana che batte 4-0 il Settimello e torna in vetta alla graduatoria. I gol medicei portano la firma di Curvietto, Di Lella, e due volte di Gestri. In graduatoria la nuova capolista ha un punto in più dell’Athletic Calenzano e tre lunghezze di vantaggio sul Cf2001 che sta cercando una rimonta che avrebbe dell’incredibile. I rossoblù, reduci dal successo 1-0 al Faggi della Pietà 2004, gol di Sgroi, sono però penalizzati dal fatto di avere ancora da osservare il turno di riposo. Gli altri risultati: la Galcianese impatta 1-1 al Martelli di Tavola, con gol di Villi e Lami, il Paperino San Giorgio rifila un netto 4-1 all’Atletico Esperia, mentre il Prato Nord cade 4-1 all’Aiazzi al cospetto del Tobbiana. Infine la sestina del San Lorenzo nel confronto col Vernio.