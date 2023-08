Colpo Tempestini: il Volley Prato cresce in Serie B di Pallavolo

Dopo la pubblicazione dei gironi del campionato di serie B nazionale maschile, il Volley Prato riesce anche a completare il pacchetto dei centrali della prima squadra. Lo fa grazie all’innesto di Marco Tempestini. Centrale, classe 2003, 186 centimetri, arriva dal Firenze Ovest con cui ha disputato due campionati di serie C regionale. Si tratta quindi di un giovane, con una buona esuberanza fisica, che va a formare un reparto di centrali giovanissimo affiancandosi a Maletay e Conti. Certo, rispetto agli ultimi due campionati di serie B molto è cambiato in casa Volley Prato. Alcuni big hanno lasciato la corte del presidente Giovanni Giuntoli per provare altre esperienze in Toscana, e l’età media del gruppo a disposizione di coach Mirko Novelli si è decisamente abbassata. I lanieri però credono di potere tirare su un nuovo gruppo di giovani talenti, che già hanno fatto bene in serie C nelle ultime due stagioni e che da anni dominano a livello giovanile in Toscana.

Non solo. Il Volley Prato sta anche lavorando sotto traccia sul mercato. La rosa della serie B infatti non è ancora al completo e la società pratese resta vigile per completare prima della ripresa dell’attività, a fine agosto, una quadra che sta nascendo ricca di talento ma anche molto giovane. L’altro fattore da tenere in considerazione è quello del girone. Il gruppo F è ricco di derby, che richiederanno gestione delle emozioni e un pizzico di esperienza per venire fuori dai momenti più difficili. Per questo il Volley Prato sta cercando gli ultimi tasselli di spessore per dare anche più esperienza al gruppo. Ricordiamo che da quest’anno in serie B sono arrivate anche le neopromosse Sesto Fiorentino e Camaiore, che si vanno ad aggiungere a squadre ormai consolidate e solide, come Castelfranco che ha rinunciato alla promozione conquistata sul campo, Grosseto, Pontedera, i Lupi e Civita, e a una corazzata come Tuscania.

Sdb