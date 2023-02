Colpaccio del Maliseti Seano Vittoria per 3-1: Lastrigiana ko

E’ una lotta salvezza serratissima quella che vede protagonista il Maliseti Seano nel campionato Allievi Elite. Gli amaranto stanno viaggiando a ritmi sostenutissimi nelle ultime giornate, come confermato dal colpo esterno per 3-1 sul campo della Lastrigiana. Una serie di successi però che ancora non bastano per mettersi al sicuro in vista del finale di stagione, visto che anche tutte le avversarie continuano a fare risultato. Tanto che adesso anche Zambra, Floria Grassina Belmonte e Scandicci devono iniziare a guardarsi le spalle. Tornando al match del Maliseti Seano, i pratesi centrano il bottino pieno grazie ai gol di Varago, Ciaschi e Vannucchi. Come detto, però, vincono anche Zambra, Atletico Lucca e Mazzola Valdarbia. L’unica a cadere è la Pro Livorno Sorgenti, ko 2-4 col Forte dei Marmi. Passando ai Giovanissimi Elite, il Maliseti Seano, nonostante il gol di Biscardi, va ko 2-1 sul campo dello Zambra Calcio. Per gli amaranto gli eventuali match della Coppa Toscana sembrano sempre più lontani.