Colombini fa bene il suo dovere Soldani così così, meglio Renzi

BERTINI, 5,5. Certo, è un giovane e non sempre infonde sicurezza. Sulla punizione decisiva ha solo tre metri da coprire, ma non riesce ad evitare di prendere gol sul suo palo.

NIZZOLI, 6. Sulla fascia destra non ha particolari problemi a contrastare gli avanti correggesi.

COLOMBINI, 6,5. Chiude bene al centro non lasciando palloni sporchi in mezzo all’area.

ANGELI, 6. Gioca solo 34 minuti e poi si infortuna a livello muscolare. Il suo tecnico teme il peggio. Gli subentra Sciannamè, 6, che fa la sua parte.

CARTA, 6. Fa molto movimento a centrocampo e nel finale di gara è pure chiamato a difendere.

SOLDANI, 5,5. Partita un po’ anonima, poi mister Brando lo sostituisce con Renzi, 6, che ha modo anche di rendersi pericoloso, creando il presupposto del pareggio.

TROVADE, 7,5. Il migliore in assoluto dei suoi e non solo per il gran gol, ma anche per la carica che infonde ai compagni e per l’impegno dimostrato sino al fischio finale.

CICCONE, 6. Primo tempo così e così, nella ripresa cerca di portare avanti i suoi.

NICOLI, 6. Prestazione simile a quella del compagno di linea, al 1’ confeziona una bella palla gol, ma l’area è deserta.

DIALLO, 6. E’ l’ex di turno, si propone, ma non si trova sempre nel cuore dell’azione. In qualche contropiede poteva essere più lucido. Dall’89’ Kouassi, s.v..

CELA 5,5. Un tiraccio sul fondo in 57 minuti è un po’ poco. Viene sostituito da Mobilio, 6,5, e si vede subito una bella differenza.