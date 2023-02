Colombini dietro è insuperabile Ba si fa sentire, Angeli perfetto

BERTINI 6 Praticamente quasi inoperoso. Sul gol incassato ha ben poche responsabilità.

NIZZOLI 7 Combatte contro tutto e tutti, anche contro il terreno di gioco.

COLOMBINI 7,5 Salvataggio provvidenziale in avvio. E poi tanta sostanza e grande attenzione difensiva.

ANGELI 8 Perfetto in difesa e poi si regala anche il gol in incursione offensiva. Dal 78’ KOUASSI 6,5 Entra e in avanti si fa notare positivamente. APRILI 7 In mezzo al campo non è facile, ma fa bene il suo lavoro nelle due fasi.

BA 8 Segna in maniera rocambolesca e fa sentire la sua presenza in mediana.

DEL ROSSO 7 Suo l’assist per il primo gol su punizione. Speriamo che l’uscita anzitempo sia solo dovuta a stanchezza. Dal 78’ CAMPANER s.v.

NICOLI 6,5 Si mangia alcune occasioni importanti. Ci mette comunque l’anima in lungo e in largo su quella fascia. Dall’84’ BARTOLINI s.v.

TROVADE 6,5 Il campo non lo aiuta a far risaltare le sue doti tecniche. Ma si cala nella parte come può. Dal 61’ BASSANO 6 Entra bene in partita.

CELA 6,5 Corre ovunque, a volte anche troppo. E ancora non è tornato al top della forma. Dal 68’ CECCHI 6 Utile per puntellare il vantaggio.

DIALLO 7 Prima sbaglia un paio di gol, poi realizza il definitivo 3-1 in pieno recupero.

ALL. BRANDO. 7,5 Prato di cuore e di sostanza. Servivano i tre punti e sono arrivati.