Coiano Santa Lucia, big match col Calenzano Poggio a Caiano chiede strada al Montelupo

Quella odierna è la giornata che dirà se il Coiano Santa Lucia Prato Social Club potrà lottare fino alla fine per la vittoria del campionato Giovanissimi regionali. I biancazzurri, infatti, attendono alle 11 al Rossi la Folgor Calenzano, terza forza del girone e reduce da due settimane complicate sul fronte dei risultati. Vincendo il Csl Psc si candiderebbe come unica rivale della capolista Poggio a Caiano, senza il bottino pieno invece il distacco con la vetta potrebbe aumentare. D’altronde i medicei hanno una partita che sulla carta sembra alla portata, cioè il match di Montelupo (fischio d’inizio alle 10.30). La truppa di Del Bianco affronta una truppa di metà classifica, fuori dalla lotta salvezza, ma anche staccata dal novero in lizza per la Coppa Toscana. Passando agli Allievi regionali, il Coiano Santa Lucia Prato Social Club alle 11.15 gioca alla Fogliaia contro la Folgor Calenzano. In questo caso i biancazzurri provano a salvaguardare la quinta piazza, mentre i fiorentini sono primi e vogliono resistere dagli attacchi dello Sporting Arno.