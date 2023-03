Coiano e Carmignano E’ scontro al vertice

E’ il giorno della verità nel campionato di Premier di calcio a 5 organizzato dall’Msp. Stasera alle 22 ad Agliana andrà in scena lo scontro al vertice fra la capolista Atletico Coiano e l’inseguitrice Carmignano. La prima della classe ha un solo punto di vantaggio sui rivali e quindi in caso di ko perderebbe pure la vetta, anche se avrebbe poi ancora da recuperare la sfida contro il Figline Galceti, fanalino di coda del massimo campionato di calcio a 5 Msp. In caso di successo dell’Atletico Coiano, invece, si potrebbe parlare di fuga. Anche se molto dipenderà dal risultato dell’altra seconda della classe, l’Herta Vernello che alle 22.30 a Bagnolo affronterà l’Sos Acque. Il torneo quindi si sta confermando più avvincente che mai. E il ritorno in campo arriva a seguito della disputa della prima giornata della Coppa di Lega. Nella fascia Gold a sorpresa l’Atletico Coiano crolla 9-3 sotto i colpi dell’Emozioni c5. Bene invece il Sodinims che supera 6-3 il Figline Galceti 2019. Chiuso il gruppo A, si passa al girone B dove comandano Castellina ed Herta Vernello: i primi dopo la vittoria all’esordio 6-3 sul Carmignano Galli, i secondi a seguito del 5-3 rifilato all’Sos Acque.

Chiuso il capitolo Premier, si apre quello del campionato di serie A promosso dall’Msp. Qui comanda il Todajoia, ancora imbattuto e atteso domani alle 21.30 ad Agliana dal match contro i Tiger Of Ibiza. Si tratta del match fra prima e quarta forza del gruppo, che potrà dire molto sulle possibilità di fuga della capolista. Giocata anche qui la prima giornata della Coppa di Lega. Il Todajoia perde a sorpresa 4-0 proprio col Tiger Of Ibiza, mentre l’Atletico 2001 si impone 7-4 sugli Amici di Englis. Nel gruppo B comandano Abr Aibbar e Restivo: i primi vincenti 8-1 sul Mala, i secondi dopo il 4-3 ai danni del Maracanà Futsal Prato.