Civita Castellana è troppo forte Il Volley Prato resiste due set

Due set giocati quasi alla pari non bastano al Volley Prato per evitare il ko nel palazzetto della capolista Civita Castellana. Troppo forte la prima della classe del campionato di serie B maschile nazionale per lasciare possibilità alla Kabel di fare punti. Finisce così 3-0 per l’Ecosantagata che continua la propria marcia solitaria in vetta. Coach Novelli manda dall’inizio in campo Corti e Catalano in diagonale, Coletti e Bruni al centro, Bandinelli e Alpini di banda e Civinini libero. I padroni di casa partono meglio e salgono velocemente sul 14-10, reggono sul 21-17 e portano a casa la frazione 25-21. I veri rammarichi in casa Kabel arrivando nel secondo parziale, dove si gioca punto a punto fino ad arrivare ai vantaggi. Catalano annulla due set point locali, al terzo l’ace di Genna regala il 27-25 alla capolista. Qui Prato accusa un po’ il contraccolpo psicologico e l’Ecosantagata ha vita facile nel terzo set, vinto 25-18 fra gli applausi del pubblico di casa.