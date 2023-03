Cinque sberle anche dal Mazzola Prato 2000, finale amarissimo

Prato 2000

0

Mazzola Valdarbia

5

PRATO 2000: Santangelo, Natali, Querci, Kowalski, Bianchi, Dahani, Sacchi, Modouo, Nencioni, Servillo, Testa. A disp.: Tortelli, Baldanzini, Capecchi, Boni, Frroku, . All.: Testa.

MAZZOLA VALDARBIA: Cefariello, Nassi, Gianneschi, Bianchi, De Luca, Majuri, Cavallini, Cruciani, Bartolini, Baroni, Mearini. A disp.: Florindi, Fabbrini, Caro, Hoxhaj, Silvestri, Cattich, Tozzato, Zeppi. All.: Argilli.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Reti: 10’ Nassi, 32’ Cruciani, 37° Gianneschi, 39’ e 42’ Bartolini.

Ancora una sconfitta nel girone B di Eccellenza per il già retrocesso Prato 2000. Stavolta i pratesi incassano una pesante cinquina dal Mazzola Valdarbia. Succede tutto nella prima frazione di gara. Al 10’ ospiti avanti con il guizzo di Nassi. A mettere al sicuro il risultato ci pensa Cruciani al 32’, realizzando il 2-0 per il Mazzola Valdarbia. Poi, prima dell’intervallo, arrivano la rete di Gianneschi al 37’ e la doppietta di Bartolini fra 39’ e 42’, che mettono fine con 45’ di anticipo alla partita. Nella ripresa non accade nulla, malgrado i tentativi di salvare almeno l’onore della formazione di casa, e le due squadre badano più che altro ad arrivare al triplice fischio del direttore di gara.