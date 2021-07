Comeana (Prato), 4 luglio 2021 - Una lunga giornata di ciclismo quella di Comeana dedicata dal Team Zhiraf allo svolgimento delle tre gare femminili (Open, esordienti e allieve) con quattro titoli toscani in palio. Il bilancio delle società pratese oltre a quello organizzativo (qui i complimenti al lavoro in segreteria di Andrea Vezzosi presidente del Comitato Provinciale di Prato di ciclismo) ha fatto registrare la conquista di due titoli regionali grazie alla Junior Elisa Taiti e all’esordiente del 1° anno Nicoletta Berni e dei quattro titoli provinciali con le stesse due atlete e con Emma Meucci e Maddalena Simeoni.

La prima vincitrice di giornata che si è aggiudicata la 73^ Coppa Fiera di Comeana (67 le partenti tra donne Elite, Under 23 e juniores) è stata Beatrice Rossato che ha staccato tutte le finale presentandosi da sola sul traguardo di via Rossini. Qui era in palio il titolo toscano juniores oltre a quello pratese entrambi conquistati da Elisa Taiti. Altra vittoria per distacco quella della bravissima allieva Federica Venturelli della Cicli Fiorin nel Gp Circolo Rinascita Comeana (59 le atlete al via) con la riconferma della campionessa toscana Giulia Coppi del Racing Team Fanelli di Pontedera giunta quarta, mentre è stata la fiorentina Emma Meucci a laurearsi campionessa pratese.

Infine la prova delle esordienti (Gp Scuola di Ciclismo Svetlana Bubnenkova con 56 partenti) con il successo assoluto dell’aretina Elisa Ferri dell’Olimpia Valdarnese, ex tricolore nel fuoristrada che ha conquistato il titolo toscano per le atlete classe 2007 (campionessa provinciale Maddalena Simeoni), mentre in sesta posizione è giunta Nicoletta Berni del Team Zhiraf, la migliore toscana per la classe 2008, che ha così conquistato sia il titolo regionale che quello provinciale. Tra gli ospiti della manifestazione di Comeana l’assessore allo sport del Comune di Carmignano Stefano Ceccarelli, ed i due vice presidenti del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, Mauro Renzoni e Davide Fabbri.

ORDINE DI ARRIVO (Open): 1) Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria) Km 87, in 2h16’, media Km 38,331; 2)Giulia Giuliani (Junior Team) a 8”; 3)Sylvie Truc (id.); 4)Anhelina Krasko (Team Minsk); 5)Andrea Casagranda (Breganze Millenium) - 1^ Juniores -; 6)Matgovani; 7)Simoni; 8)Pozzobon; 9)Brufani; 10)Scarselli.

ORDINE DI ARRIVO (allieve): 1)Federica Venturelli (Cicli Fiorin) Km 53,5, in 1h40’, media Km 32,025; 2)Marta Pavesi (Valcar Travel) a 19”; 3)Smeralda Orecchio (Team Toscano Giarre) a 22”; 4)Giulia Coppi (Racing Team Fanelli) a 25”; 5)Valentina Zanzi (Pol. Fiumicinese) a 28”; 6)Meucci; 7)Brillante; 8)Locatelli; 9)Davigo; 10)Ferrari.

ORDINE DI ARRIVO (Esordienti 1° e 2° anno): 1)Elisa Ferri (Olimpia Valdanese) Km 34,1, in 1k00’41”, media 33,716; 2)Maria Acuti (Valcar Travel & Service); 3)Maddalena Simeoni (Team Zhiraf); 4)Evelina Romina Di Sciuva (Cicli Fiorin) a 2”; 5)Camilla Bezzone (id.); 6)Berni; 7)Belotti a 4”; 8)Coluccini; 9)Cappellini; 10)Spinelli.