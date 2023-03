Ciclismo, splendido avvio di stagione per il pratese Cataldo

Il pratese Lorenzo Cataldo in maglia gialla

Prato,14 marzo 2023 - E’ pratese il miglior dilettante toscano ed uno dei più bravi a livello nazionale in questo primo scorcio della stagione 2023. Lorenzo Cataldo che difende i colori della Gragnano-La Seggiola società locchese che ha festeggia quest’anno i 30 anni di attività, è stato bravissimo anche nell’ultimo fine settimana con un sesto ed un secondo posto nella “Due Giorni” di San Pietro in Gu in provincia di Padova. E’ la quinta volta che Cataldo finisce nella Top Ten. Il velocista pratese già campione toscano dilettanti élite nel 2021 quando vinse il titolo a Signa, dopo il successo allo sprint di Civitanova Marche ed i due piazzamenti precedenti, si è ripetuto conquistando sabato in una volata di gruppo la sesta posizione mentre ha sfiorato il bis 24 ore dopo, quando il forte Daniel Skerl lo ha battuto nella gara veneta. Felice il pratese per questo avvio di stagione e grande soddisfazione anche per lo staff tecnico e dirigenziale della società lucchese che aveva riconfermato la fiducia a Lorenzo Cataldo, che è stato vicino anche a passare professionista che rimane l’obbiettivo principale del 2023.

Antonio Mannori