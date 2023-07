Ciclismo a Vergaio, domani gare femminili organizzate dal gruppo Moto Guzzi di Prato

Dopo 7 anni – l’ultima edizione la numero 35 del Trofeo Fiaschi Cav. Alfredo per juniores si svolse il 26 giugno 2016 – torna il ciclismo a Vergaio grazie agli sportivi locali e al gruppo Moto Guzzi di Prato, società organizzatrice delle due gare femminili previsti domani. Apertura al mattino con partenza alle 10.30 da via di Mezzo del Memorial Giancarlo Vichi per le atlete esordienti (67 quelle iscritte) che dovranno percorrere il circuito interamente pianeggiante di km 8,070 per 5 volte per un totale di km 40,350.

Nel pomeriggio con partenza delle atlete alle 14.30 si corre il Memorial Anna e Antonio Fabianelli, gara per la categoria allieve (70 le iscritte) su 9 giri dello stesso circuito per complessivi 72 km e mezzo. Il circuito pratese oltre alla partenza e l’arrivo su via di Mezzo a Vergaio, interessa via Tobbianese, via Vergaio, via Levi, via dei Trebbi, via Caserane, Via Castruccio, via Don Minzoni, via Legnaioli, di nuovo via Tobbianese e quindi via di Mezzo.

Antonio Mannori