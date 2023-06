Cicala nuovo tecnico del Poggio a Caiano

Dopo avere vinto allo spareggio il campionato Giovanissimi regionali, per il Poggio a Caiano adesso si apre la sfida dell’Elite. Un campionato che i medicei affronteranno da settembre avendo un volto nuovo in panchina. Si tratta di Alessio Cicala ex Rondinella e Signa, che è stato scelto dalla dirigenza poggese per portare la squadra alla salvezza. Cicala raccoglie la pesante eredità di mister Claudio Del Bianco che è passato ad allenare gli Allievi B di merito. Salvarsi non sarà semplice, visto che i medicei affronteranno le squadre più forti della Toscana, ma ormai il Poggio a Caiano negli ultimi anni ha imparato a stupire tutti. "Un profilo importante che metterà a disposizione le sue competenze per guidare i ragazzi del 2009 in questa avventura impegnativa ma emozionante" commenta la società poggese. Lo scacchiere tecnico va completandosi, anche alla luce come direttore sportivo di Jacopo Masi.