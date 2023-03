Ciatt, tripletta d’autore ai campionati italiani

Risultato storico per il Ciatt Prato. Tripletta d’autore ai campionati italiani di Cagliari, con tre giocatrici della squadra che attualmente sta disputando la serie A1 femminile a riempire il podio del singolare assoluto. Tan Wenling, a quindici anni dall’unico titolo al suo attivo, ha concesso il bis, aggiudicandosi per 4-3 (11-6, 11-13, 11-9, 7-11, 11-6, 4-11, 11-5) la finale giocata contro la sua compagna di squadra Chiara Colantoni, al suo secondo atto conclusivo, dopo quello raggiunto nel 2021. Terzo gradino del podio per Nikoleta Stefanova, anche lei nel team pratese e già vincitrice dell’argento nel doppio femminile (in coppia con Arlia) e nel doppio misto (in coppia con Amato).

Insomma un podio tutto "pratese", dall’oro al bronzo, risultato eccezionale per la società laniera, come sottolinea il presidente Fabio Bianchi: "E’ un risultato eclatante e inaspettato. Sapevamo di avere giocatrici di grande valore, ma prendersi l’intero podio è stata una soddisfazione enorme e anche un qualcosa che probabilmente non si è mai verificato nel tennistavolo – commenta Bianchi -. E’ una ulteriore ciliegina sulla torta in una stagione che, anche a livello di squadra ci ha regalato un secondo posto in coppa Italia e una prima stagione nella massima serie di tutto rispetto. Peraltro siamo ancora in corsa per i play off, obiettivo che ad inizio stagione era sicuramente più un sogno che altro. Ci giocheremo tutto nell’ultimo match casalingo, in programma domenica, contro Norbello".

Soddisfatta anche Tan Wenling, la dominatrice del singolare: "Sono felice di questo titolo, che arriva a così tanta distanza da quello del 2008. Allora era l’anno delle Olimpiadi di Pechino e mia figlia Gaia (anche lei tennistavolista, ndr) aveva sette anni ed era sulla mia panchina – commenta -. Dopo 15 anni lei è ancora in panchina e mi ha aiutato a conquistare questa vittoria. Volevo essere di esempio per lei e per le altre giovani e ce l’ho fatta. Non mi alleno tanto, ma mio marito mi stimola ad andare in palestra, per tenermi in forma. Quando sono in campo voglio assolutamente vincere. Mi è dispiaciuto che abbiamo perso in doppio, dove facevo coppia con mia figlia Gaia: è stata colpa mia, perché ho giocato male. Le è stata brava, in doppio, ma bisogna essere bravi in due. Spero che il prossimo anno in singolare tocchi a lei".