Ciatt perde l’ultima di andata. Le ragazze sconfitte per 4-0

Si chiude con una sconfitta in trasferta il girone di andata di serie A1 femminile di tennistavolo per il Ciatt Prato. Al centro sportivo "Maso della Pieve" di Bolzano le pratesi sono state battute per 4-0 dalle padrone di casa dell’’Asv Tt Südtirol, seconde in classifica, e al giro di boa risultano quindi penultime con 3 punti. Combattutissima la sfida, a dispetto del risultato finale. Le ragazze del Ciatt hanno dato filo da torcere alle avversarie. Nel primo match Giorgia Piccolin ha portato al quinto set Solomiya Brateyko, ma poi ha dovuto cedere alla giocatrice di casa, per 3-2 (11-4, 8-11, 11-5, 12-14, 11-9). Ottima anche la prova di Magdalena Sikorska, che dopo un avvio difficile ha perso solo al quinto set, anche lei per 3-2, contro Debora Vivarelli (11-7, 4-11, 11-7, 4-11, 12-10). Sul 2-0 in favore di Sudtirol Chiara Colantoni ha provato a suonare la carica per le pratesi, ma si è trovata di fronte una Gaia Monfardini in giornata molto positiva, finendo col perdere 3-1 (4-11, 12-10, 11-5, 11-8) e col concedere il punto del 3-0 alle padrone di casa. Con lo stesso risultato Brateyko ha poi chiuso la pratica portando a casa il punto del 4-0 finale. "Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile, le squadre sono tutte forti e aver portato a casa un pareggio e una vittoria dopo aver cambiato così tanto è un buon risultato" commenta Fabio Bianchi, presidente del Ciatt Prato.